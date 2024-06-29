Edin Dzeko ile gündeme gelen "Hajduk Split" nerenin, hangi ülkenin takımı?

HNK Hajduk Split, Hırvatistan'ın Split şehrinde kurulmuş ve Dinamo Zagreb ile birlikte Hırvat futbolunun tanınan iki futbol kulübünden biridir.

HAJDUK SPLİT TAKIMININ TARİHİ

Dalmaçya bölgesinin en önemli şehri olan Split şehrinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Kulüp, 13 Şubat 1911 tarihinde Prag şehrindeki bir barda kurulmuştur. Prag'ın iki takımı Sparta Praha ve Slavia Praha arasında oynanan bir futbol maçını izledikten sonra bir barda toplanan Splitli birkaç genç, bir futbol takımı kurmaya karar verirler ve Hırvat haydutları demek olan "Hajduk" adını benimserler.



1970'li yıllarında altın çağını yaşayan kulüp, 1979'dan beri maçlarını Poljud Stadyumu'nda oynamaktadır. Torcida adında ünlü bir taraftar grubuna sahiptir. Taraftarları takımlarına "Beyazlar" anlamında "Bili" diye hitap ederler. "Denizin Efendileri" taraftarlarının kullandığı diğer bir lakaptır.



Ülkesinin en başarılı kulüplerinde olan Hajduk Split, Avrupa Kupaları'nda üç kez en sonu 1995 yılında olmak üzere Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar çıkmıştır. Ayrıca 1973'te UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda ve 1984'te UEFA Kupası'nda yarı finale çıkmıştır.