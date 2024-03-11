Edin Dzeko: Normal şartlarda 6-7 farkla önde olmamız gerekiyor

“TEK İSTEDİĞİMİZ HAKEMLERİN EŞİT DAVRANMALARI"



Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacakları Trabzonspor mücadelesini değerlendiren Dzeko, “Ben de o maçın hakem kararları merak ediyorum. Bizlerin yardıma ihtiyacı yok. Bizim tek istediğimiz hakemlerin iki takıma da eşit şekilde davranmaları. Kararlarını aynı şekilde vermeleri. Ondan sonra maçı kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Bu tarz şeyler olabiliyor futbolda ama önemli olan her takıma aynı şekilde davranmaları” diye konuştu.



“EVİMİZDE HER SEFERİNDE TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"



İç sahada oynadıkları maçlarda çok puan kaybettiklerini aktaran Dzeko, “Aslında tam tersi olması gerekiyor. Evimizde kendi taraftarlarımızın önünde oynadığımız maçların bizler için daha kolay olması gerekiyor. Bunun neden gerçekleştiği hakkında bir fikrim yok. Belirtmiş olduğunuz gibi çok fazla puan kaybettik. Belki de şöyle bir durum oluyor, evimizde oynadığımız maçların kolay olabileceğini düşünüyoruz. Ama kolay maç diye bir şey yok. Belki deplasmanda oynadığımız zaman maçın zor olacağını düşünerek daha çok konsantre oluyoruz. Bu durumun sebebi bu olabilir. Kendi adıma ben bir baskı hissetmiyorum. Oyuncudan oyuncuya değişebiliriz. Belki bazı oyuncular baskı hissediyor olabilir. Bunun da normal olduğunu düşünüyorum. Özellikle genç oyuncular için bu durumun normal olduğunu düşünüyorum. Ama bizlerin yapması gereken kendi taraftarımızın önünde oynadığımız zamana bundan keyif almak. Bu güzel atmosferin keyfini çıkarmak. Futbolda baskı olacaktır. Baskı futbolun bir parçası, zaman zaman bu baskıyı iyi yönde kullanabilirsiniz. Biz oyuncuların gerilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Tek düşünmemiz gereken taraftarımızın oluşturduğu harika atmosferdir. Evimizde oynadığımız her seferde tüylerim diken diken oluyor” diye sözlerini sonlandırdı.