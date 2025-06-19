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Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçti: Resmi açıklama bekleniyor!

Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko, yeni kulübü için bugün sağlık kontrollerinden geçti.

Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçti: Resmi açıklama bekleniyor!

'de geçirdiği 2 sezon boyunca kaptanlık yapan ve taraftarların sevgisini kazanan Edin Dzeko, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı.

Bosnalı golcü, İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Fiorentina ile anlaşmaya vardı.

1+1 yıllık sözleşme konusunda Fiorentina ile el sıkışan Edin Dzeko, İtalyan kulübü için bugün sağlık kontrollerinden geçti.

Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçti: Resmi açıklama bekleniyor! - 1

Deneyimli futbolcu ile kontratın imzalanması ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

formasıyla iki sezonda 99 maça çıkan 39 yaşındaki futbolcu, 46 gol - 18 asistlik bir performans sergiledi.

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