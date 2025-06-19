Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçti: Resmi açıklama bekleniyor!

Bosnalı golcü, İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Fiorentina ile anlaşmaya vardı. 1+1 yıllık sözleşme konusunda Fiorentina ile el sıkışan Edin Dzeko, İtalyan kulübü için bugün sağlık kontrollerinden geçti.

Fenerbahçe 'de geçirdiği 2 sezon boyunca kaptanlık yapan ve taraftarların sevgisini kazanan Edin Dzeko, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı.

Deneyimli futbolcu ile kontratın imzalanması ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.



Fenerbahçe formasıyla iki sezonda 99 maça çıkan 39 yaşındaki futbolcu, 46 gol - 18 asistlik bir performans sergiledi.