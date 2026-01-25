Edin Dzeko ve Kenan Karaman, Schalke'yi ipten aldı
25.01.2026 17:40
Fiorentina'dan ayrılarak Schalke 04'e transfer olan Edin Dzeko, takımıyla çıktığı ilk maçta milli futbolcu Kenan Karaman'la birlikte ağları sarstı.
Almanya Bundesliga 2'nin 19. haftasında Schalke 04 ile Kaiserslautern karşı karşıya geldi.
Veltins Arena'da oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Konuk ekip Kaiserslautern, 61 ve 83. dakikalarda Ivan Prtajin'le 2-0 öne geçti. Ev sahibi Schalke, 87. dakikada Edin Dzeko ve 90. dakikada Kenan Karaman ile 2-2'lik eşitliği yakaladı.
Bu skorun ardından üst üste üç maçtır kazanamamasına rağmen liderliğini sürdüren Schalke 04'ün puanı 39'a yükseldi. Kaiserslautern ise 31 puanla 6. sırada yer aldı.
Schalke 04, gelecek hafta Bochum deplasmanına çıkacak. Kaiserslautern ise Elversberg'i ağırlayacak.
Edin Dzeko, Schalke 04 formasıyla ilk maçına Kaiserslautern karşısında çıktı.
Fiorentina'dan ayrılarak ara transfer döneminde 16 maçlığına Schalke 04'e imza atan Edin Dzeko, 67. dakikada Amin Younes'in yerine oyuna dahil oldu.
Takımı 2-0 gerideyken oyuna dahil olan Dzeko, 87. dakikada fileleri sarsarak geri dönüşün fitilini ateşledi.
Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Karaman ise 90. dakikada sahneye çıktı ve durumu 2-2'ye getirdi.
Karaman, 90 dakika boyunca sahada kaldı.