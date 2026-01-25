Edin Dzeko ve Kenan Karaman, Schalke'yi ipten aldı

Almanya Bundesliga 2'nin 19. haftasında Schalke 04 ile Kaiserslautern karşı karşıya geldi.

Veltins Arena'da oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip Kaiserslautern, 61 ve 83. dakikalarda Ivan Prtajin'le 2-0 öne geçti. Ev sahibi Schalke, 87. dakikada Edin Dzeko ve 90. dakikada Kenan Karaman ile 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Bu skorun ardından üst üste üç maçtır kazanamamasına rağmen liderliğini sürdüren Schalke 04'ün puanı 39'a yükseldi. Kaiserslautern ise 31 puanla 6. sırada yer aldı.

Schalke 04, gelecek hafta Bochum deplasmanına çıkacak. Kaiserslautern ise Elversberg'i ağırlayacak.