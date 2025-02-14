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Edin Dzeko'dan 19. gol

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Edin Dzeko, Anderlecht filelerini havalandırarak bu sezonki 19. golünü kaydetti.

Edin Dzeko'dan 19. gol

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında , sahasında Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup ederken, Edin Dzeko da 1 gole imza attı.

Mücadeleye kaptan olarak 11'de başlayan Dzeko, 42. dakikada fileleri havalandırdı.

AVRUPA'DA TOPLAM 4 GOL

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 12 gol kaydeden Bosna Hersekli forvet, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 gol attı. Dzeko, UEFA Avrupa Ligi'nde de Slavia Prag ve Midtjylland maçlarını da boş geçmezken, yaşadığı gol sevinciyle bu organizasyonda 3. golünü kaydetti.

38 yaşındaki sarı-lacivertli formaya bu sezon 19. golüne ulaştı.

Dzeko, karşılaşmanın 75. dakikasında yerini alkışlarla Anderson Talisca'ya bıraktı.

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