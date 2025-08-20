Edin Dzeko'dan Fenerbahçe ve Galatasaray için çarpıcı sözler: "105 puan alsak da ikinci olurduk | Talisca penaltıyı kaçırınca başladılar!"

Fenerbahçe 'deki iki yıllık serüveninin ardından takımdan ayrılan Edin Dzeko, İtalya Ligi Serie A ekibi Fiorentina'ya imza atmıştı. Yeni takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan ve sezon hazırlıklarını sürdüren 39 yaşındaki golcü isim, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlilerdeki dönemi, Türkiye geçmişi ve Galatasaray ile ilgili Corriere dello Sport'a özel bir röportaj verdi.

İşte Edin Dzeko'nun sözleri:



"ORADA X ÇOK ÖNEMLİ"



"Türkiye kolay bir ülke değil, çok fazla baskı var, X (Twitter) orada çok önemli. Ruh hallerini ve hoşnutsuzlukları belirliyor, ortamı etkiliyor."



"105 PUAN ALSAK DA İKİNCİ OLURDUK"



"Geçen yıl 99 puanla sezonu Galatasaray'ın üç puan gerisinde ikinci sırada tamamladık, ama 105 puan alsaydık yine de ikinci olurduk."