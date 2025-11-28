Edin Dzeko'dan Fiorentina taraftarlarına "Bu iş böyle olmaz" tepkisi
28.11.2025 11:25
NTV - Haber Merkezi
Fiorentina forması giyen Edin Dzeko, 1-0'lık AEK mağlubiyetinin ardından kendi taraftarlarına tepki gösterdi.
UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında Fiorentina, evinde Yunan temsilcisi AEK'yi ağırladı.
İtalyan ekibi, kendisine göre nispeten zayıf bir kadroya sahip olan rakibine 1-0 mağlup oldu. Mor-beyazlıların taraftarları yenilen golün ardından takımlarını protesto etmeye başladı.
Fiorentina'nın tecrübeli oyuncusu Edin Dzeko, yaşananların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"ÇOK KÖTÜYÜZ AMA..."
Takım olarak gösterdikleri performansın kabul edilemez olduğunu söyleyen 39 yaşındaki futbolcu, "Tamam, çok kötü oynuyoruz. Bunu kabul ediyoruz. Ama kendi sahamızda oynarken bizi desteklemeliler. Biri hata yapıyor, sonra hemen yuhalamalar başlıyor. Bu negatif ortamda pas atmaktan bile çekiniyorum." ifadelerini kullandı.
Edin Dzeko, 1 Temmuz 2023'ten 10 Temmuz 2025 tarihine kadar Fenerbahçe'nin formasını terletmişti.
FIORENTINA KONFERANS LİGİ'NDE 17. SIRADA
David de Gea ve Edin Dzeko gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Fiorentina, Konferans Ligi'nin favorisi olarak gösteriliyordu. Ancak mor-beyazlılar, geride kalan dört haftanın sonunda sadece 6 puan topladı ve ligin 17. basamağında.
Fiorentina, İtalya Serie A'da ise geride kalan 12 haftanın sonunda 6 puan topladı ve puan tablosunun 19. basamağında yer alıyor.