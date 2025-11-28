Edin Dzeko'dan Fiorentina taraftarlarına "Bu iş böyle olmaz" tepkisi

UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında Fiorentina, evinde Yunan temsilcisi AEK'yi ağırladı.

İtalyan ekibi, kendisine göre nispeten zayıf bir kadroya sahip olan rakibine 1-0 mağlup oldu. Mor-beyazlıların taraftarları yenilen golün ardından takımlarını protesto etmeye başladı.

Fiorentina'nın tecrübeli oyuncusu Edin Dzeko, yaşananların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÇOK KÖTÜYÜZ AMA..."

Takım olarak gösterdikleri performansın kabul edilemez olduğunu söyleyen 39 yaşındaki futbolcu, "Tamam, çok kötü oynuyoruz. Bunu kabul ediyoruz. Ama kendi sahamızda oynarken bizi desteklemeliler. Biri hata yapıyor, sonra hemen yuhalamalar başlıyor. Bu negatif ortamda pas atmaktan bile çekiniyorum." ifadelerini kullandı.