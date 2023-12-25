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Edin Dzeko'dan Galatasaray ve Icardi'ye yanıt: Penaltı için ağlıyorlar

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin pozisyonu hakkında yaptığı paylaşıma "Adam kafasını kale direğine çarptı ve onlar da bu fotoğrafı alıp Instagram'a koydular, penaltı için ağlıyorlar." sözleriyle yanıt verdi.

Edin Dzeko'dan Galatasaray ve Icardi'ye yanıt: Penaltı için ağlıyorlar

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'nin yıldızı Edin Dzeko, 'ın Mauro Icardi'nin gözünün altının morarmış şekilde göründüğü fotoğrafını paylaşarak yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Sarı kırmızılı kulüp, golcüsü Icardi'nin gözünün morardığı fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

Edin Dzeko'dan Galatasaray ve Icardi'ye yanıt: Penaltı için ağlıyorlar - 1

"ONLAR ADINA UTANIYORUZ"

'ın paylaşımında, "Adaletin sadece kendileri için olmasını isteyenler, bu gece de her kanaldan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler! VAR odası ve 26 kamera göremiyor ve onlar adına utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenler utanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"PENALTI İÇİN AĞLIYORLAR"

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın bu paylaşımını alıntılarken, Romano'nun gönderisinin altına Fenerbahçe'nin Boşnak futbolcusu Edin Dzeko yorum yaptı.

Dzeko, "Adam kafasını kale direğine çarptı ve onlar da bu fotoğrafı alıp Instagram'a koydular, penaltı için ağlıyorlar. Her zamanki halleri. Ciddi ol Fabrizio, bundan daha iyisini yapabilirsin." sözlerini dile getirdi.

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