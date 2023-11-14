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Edin Dzeko'dan İsmail Kartal'a özür

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Adana Demirspor maçında oyundan alınmasına tepki göstermesinin ardından hocası İsmail Kartal'dan özür diledi.

Edin Dzeko'dan İsmail Kartal'a özür

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Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın 84. dakikasında oyundan alınan Edin Dzeko tepki gösterdi ve sinirli halleri yayına da yansıdı.

Gelişmelerin ardından Dzeko, gösterdiği reaksiyon için 'la görüşme gerçekleştirdi.

"KENDİME SİNİRLENDİM"

Hürriyet'in haberine göre; Kartal'a saygısızlığı aklından geçirmediğini dile getiren Dzeko'nun hocasından özür dilediği öğrenildi.

Dzeko, kaçırdığı goller sebebiyle kendine kızdığını ve kariyerinde daha önce de oyundan alındığında sinirli olduğunu ifade etti.

Edin Dzeko'dan İsmail Kartal'a özür - 1
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