NTV.COM.TR’ye geri dön

Edin Dzeko'nun acı günü: İzin alarak Bosna Hersek'e gitti

Dedesinin ardından kayınpederi vefat eden Edin Dzeko'nun cenaze törenine katılmak için izinli olarak ülkesi Bosna Hersek’e gitti.

Edin Dzeko'nun acı günü: İzin alarak Bosna Hersek'e gitti

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko'ya izin alarak takımdan ayrıldı.

Deneyimli futbolcunun kayınpederinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kayınpederinin vefat haberini alan Edin Dzeko, cenaze törenine katılmak için ülkesine gitti.

DEDESİ DE VEFAT ETTİ

Dzeko, geçtiğimiz günlerde dedesi Akif Dzeko'nun vefat haberiyle sarsılmıştı. Acı haberi alan Dzeko, apar topar Bosna Hersek'e giderek dedesinin cenaze törenine katılmıştı.

Dzeko'nun dedesi Akif Dzeko, İstiklal Camii'ndeki cenaze namazının ardından Vlakovo Şehir Mezarlığı'na defnedilmişti.

Edin Dzeko'nun acı günü: İzin alarak Bosna Hersek'e gitti - 1
Dusan Tadic ve Edin Dzeko'dan fotoğraf yanıtı: Bizden korktukları için bir şeyler bulmaya çalışıyorlar

Dusan Tadic ve Edin Dzeko'dan fotoğraf yanıtı: Bizden korktukları için bir şeyler bulmaya çalışıyorlar

Haberi Görüntüle
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Haberler
  • Spor
  • Spor&Skor
  • Ntv Spor

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...