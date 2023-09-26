Edin Dzeko'nun acı günü: İzin alarak Bosna Hersek'e gitti

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko'ya izin alarak takımdan ayrıldı.
Deneyimli futbolcunun kayınpederinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kayınpederinin vefat haberini alan Edin Dzeko, cenaze törenine katılmak için ülkesine gitti.
DEDESİ DE VEFAT ETTİ
Dzeko, geçtiğimiz günlerde dedesi Akif Dzeko'nun vefat haberiyle sarsılmıştı. Acı haberi alan Dzeko, apar topar Bosna Hersek'e giderek dedesinin cenaze törenine katılmıştı.
Dzeko'nun dedesi Akif Dzeko, İstiklal Camii'ndeki cenaze namazının ardından Vlakovo Şehir Mezarlığı'na defnedilmişti.
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