Hatayspor maçında kolu kırılan Edin Visca, ameliyat oldu.



Süper Lig’in 2’nci haftasında Atakaş Hatayspor’la sahasında karşılaşan Trabzonspor’da maçta sol kolunda pazu kemiği kırılan Edin Visca ameliyat oldu.

Trabzonspor Kulübü, kanat oyuncusu Visca’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, Visca’nın genel durumunun iyi olduğu ve rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlandığı belirtildi.

YEŞİL SAHALARDAN 3 AY UZAK KALACAK



Geçtiğimiz sezon devre arasında bordo mavili takıma katılan Boşnak yıldız, yeşil sahalardan 3 ay uzak kalacak.