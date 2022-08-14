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Edin Visca ameliyat oldu

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçında sol kolu kırılan Edin Visca’nın ameliyat olduğunu açıkladı.

Haberler - DHA 14.08.2022 - 15:45

Edin Visca ameliyat oldu

Hatayspor maçında kolu kırılan Edin Visca, ameliyat oldu. 

Süper Lig’in 2’nci haftasında Atakaş Hatayspor’la sahasında karşılaşan ’da maçta sol kolunda pazu kemiği kırılan Edin Visca ameliyat oldu.

Kulübü, kanat oyuncusu Visca’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, Visca’nın genel durumunun iyi olduğu ve rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlandığı belirtildi.

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