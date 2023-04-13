Edin Visca ve Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ve Beşiktaş, Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi bordo-mavililer, Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Kasımpaşa maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol ayak birinci parmakta çatlak tespit edilmiştir. Aynı maçta sakatlanan Visca’nın da yapılan muayene ve görüntülemesinde sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olduğu görülmüştür. Sağlık ekibi tarafından tedavileri sürdürülen oyuncularımızın Beşiktaş ile oynayacağımız maçının kadrosunda yer almaları zor gözükmektedir”

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