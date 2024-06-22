Edirne'de Avrupa Kuraş Şampiyonası başladı

Edirne'de 17 ülkeden sporcuların katılımıyla Avrupa Kuraş Şampiyonası başladı.



Edirne Gençlik Merkezi Spor Salonu'ndaki organizasyonda 221 sporcu ümitler, gençler ve büyükler kategorilerinde mücadele ediyor.



Şampiyonaya, Türkiye, Fransa, Moldova, Ukrayna, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Belçika, İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ermenistan ve Yunanistan'dan sporcu ve antrenörler katılıyor.



Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Muammer Maden, yaptığı açıklamada, şampiyonanın rekor sporcu seviyesiyle gerçekleştiğini belirtti.



Türkiye'nin 94 sporcusuyla mücadele ettiğini anlatan Maden, "Edirne'yi seçmemizin nedeni katılımın fazla olması. Edirne Avrupa'ya açılan kapımız. Sporcularımızın milli olmasını istedik. Kuraş branşına katılımın artması için elimizden geleni yapıyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.



Şampiyona yarın sona erecek.

