Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Meksikalı orta saha Edson Alvarez, sağlık kontrolünden geçti.

Öncelikle kan tetkikleri yapılan futbolcunun sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.