Edson Alvarez sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez'in sağlık işlemleri tamamlandı.
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Meksikalı orta saha Edson Alvarez, sağlık kontrolünden geçti.
Öncelikle kan tetkikleri yapılan futbolcunun sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.
