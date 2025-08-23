NTV.COM.TR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez'in sağlık işlemleri tamamlandı.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Meksikalı orta saha Edson Alvarez, sağlık kontrolünden geçti.

Öncelikle kan tetkikleri yapılan futbolcunun sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.

