Edson Alvarez'de son durum: Fenerbahçe anlaştı ama problemler peş peşe ortaya çıktı!
Fenerbahçe'nin transferi için kulübüyle her konuda anlaştığı Edson Alvarez için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını lig aşamasına yazdırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Yaz transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan sarı-lacivertlilerin gündeminde orta saha takviyesi bulunuyor.
Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi West Ham United'da forma giyen Edson Alvarez için girişimlerde bulunduğu ortaya çıkmıtşı.
Sarı-lacivertli kulübün, kısa süre içinde Meksikalı futbolcu için kulüp düzeyinde anlaşma sağladığı öğrenilmişti.
FENERBAHÇE, WEST HAM'LA ANLAŞTI
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, West Ham United ile Edson'un kiralık transferi için her konuda anlaşmaya vardı.
SATIN ALMA OPSİYONU ZORUNLU DEĞİL
Sarı-lacivertlilerin transfer için bir kiralama bedeli ödeyeceği ve oyuncunun maaşını karşılayacağı aktarıldı.
Ayrıca Edson Alvarez'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin satın alım opsiyonunun zorunlu olmadığı kaydedildi.
OYUNCUYLA ANLAŞMA YOK, TALİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
Öte yandan sarı-lacivertli kurmayların Edson Alvarez ile görüşmelerini sürdürdüğü ve oyuncuyla henüz herhangi bir anlaşmaya varılmadığı belirtildi.
Edson Alvarez'e Inter, Porto ve Borussia Dortmund'dan da teklifler olduğu, oyuncunun kısa süre içinde tercihini yapacağı yazıldı.
PERFORMANSI
West Ham'a 2023 yazında 38 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Meksikalı futbolcu, İngilzi ekibinde çıktığı 73 maçta 2 gol-3 asistlik bir performans sergiledi.
