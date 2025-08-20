Edson Alvarez'de son durum: Fenerbahçe anlaştı ama problemler peş peşe ortaya çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını lig aşamasına yazdırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.



Yaz transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan sarı-lacivertlilerin gündeminde orta saha takviyesi bulunuyor.



Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi West Ham United'da forma giyen Edson Alvarez için girişimlerde bulunduğu ortaya çıkmıtşı.



Sarı-lacivertli kulübün, kısa süre içinde Meksikalı futbolcu için kulüp düzeyinde anlaşma sağladığı öğrenilmişti.

FENERBAHÇE, WEST HAM'LA ANLAŞTI



Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, West Ham United ile Edson'un kiralık transferi için her konuda anlaşmaya vardı.