NTV.COM.TR’ye geri dön

Efeler Ligi'nde Fenerbahçe, zirve takibini sürdürüyor

AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Bigadiç Belediye Spor’u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 17. maçında 16. galibiyetini elde etti ve zirve takibini sürdürdü.

Efeler Ligi'nde Fenerbahçe, zirve takibini sürdürüyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında , Bigadiç Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi set vermeden kazanan sarı-lacivertliler 17. maçında 16. galibiyetini elde ederek zirve takibini sürdürdü.

Karşılaşmanın setleri 26-24, 25-19, 25-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı. 

Fenerbahçe: Murat Yenipazar, Penchev, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Hasan Sıkar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Mert Cuci)
Bigadiç Belediyespor: Murat Al, Vefa Yılmaz, De Souza, Einisamarein, Nwachukwu, Taha Erden (Salih Özdemir, İlker Çakır, Kadir Bircan, Gökhan Çatal, Andaç Kapan)

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;