Efeler Ligi'nde Fenerbahçe, zirve takibini sürdürüyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe, Bigadiç Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi set vermeden kazanan sarı-lacivertliler 17. maçında 16. galibiyetini elde ederek zirve takibini sürdürdü.
Karşılaşmanın setleri 26-24, 25-19, 25-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.
Fenerbahçe: Murat Yenipazar, Penchev, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Hasan Sıkar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Mert Cuci)
Bigadiç Belediyespor: Murat Al, Vefa Yılmaz, De Souza, Einisamarein, Nwachukwu, Taha Erden (Salih Özdemir, İlker Çakır, Kadir Bircan, Gökhan Çatal, Andaç Kapan)
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