01.12.2025 15:07

Efeler Ligi'nde sekizinci hafta başlıyor
Anadolu Ajansı

Ülkemizde erkek voleybolunun en üst düzey ligi olan Efeler Ligi'nde sekizinci hafta yarın başlıyor.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.

 

MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

 

13.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

 

13.00 Rams Global Cizre Belediyespor-İstanbul Gençlik (Cizre 100. Yıl)

 

14.00 Gebze Belediyespor-Altekma (Gebze)

 

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (Ünye)

 

15.30 Spor Toto-On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

 

16.30 Fenerbahçe Medicana-Halkbank (Burhan Felek Vestel)

 

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (İBB Cebeci)

