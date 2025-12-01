Efeler Ligi'nde sekizinci hafta başlıyor
01.12.2025 15:07
AA
Ülkemizde erkek voleybolunun en üst düzey ligi olan Efeler Ligi'nde sekizinci hafta yarın başlıyor.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.
MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:
13.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)
13.00 Rams Global Cizre Belediyespor-İstanbul Gençlik (Cizre 100. Yıl)
14.00 Gebze Belediyespor-Altekma (Gebze)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (Ünye)
15.30 Spor Toto-On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
16.30 Fenerbahçe Medicana-Halkbank (Burhan Felek Vestel)
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (İBB Cebeci)