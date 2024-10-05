Efeler Ligi'nde yeni sezon başlıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 55. sezon yarın başlayacak.



Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda saat 13.00'te Cizre Belediyespor-Halkbank karşılaşmasıyla başlayacak Efeler Ligi'nin 2024-2025 sezonunda 8 farklı şehirden 13 takım mücadele verecek.



Ligde Ankara ile İstanbul'u üçer, İzmir'i 2, Antalya, Bitlis, Bursa, Ordu ve Şırnak'ı da birer takım temsil edecek.



Kayseri temsilcisi Develi Belediyespor ise ligden çekildi.



İLK HAFTA PROGRAMI



SMS Grup Efeler Ligi'nde yarın oynanacak ilk hafta maçları şöyle:



13.00 Cizre Belediyespor-Halkbank (Cizre 100. Yıl)



14.00 Spor Toto-TÜRŞAD (TVF Ankara Ziraat Bankkart)



15.00 Altekma-Arkas Spor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)



16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Cengiz Göllü)



17.00 Ziraat Bankkart-Akkuş Belediyespor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)



17.00 Galatasaray HDI Sigorta-On Hotels Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel)



TAKVİM VE STATÜ



Efeler Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı 15 Aralık'ta sona erecek, sezonun ikinci yarısı 4 Ocak 2025'te başlayıp 15 Mart'ta tamamlanacak.



Lig etabını birinci sırada bitiren takım CEV Şampiyonlar Ligi'ne son sıradan (CEV kontenjanına göre) katılmaya hak kazanacak.



Normal sezonu ilk 4 sırada bitirecek takımlar şampiyonun da belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip de sıralamanın belli olacağı play-off 2. etapta mücadele verecek.



Avrupa kupalarına katılacak takımlar bu sıralamaya göre belli olacak.