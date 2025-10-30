NTV.COM.TR

Efeler Ligi'nin 2. haftası tamamlandı

Efeler Ligi'nin 2 haftası Fenerbahçe Medicana-Spor Toto karşılaşmasıyla tamamlandı.

Sezonun 2. haftasında sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe Medicana-Spor Toto: 3-0
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor: 3-1
Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-2
Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta: 3-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlik: 0-3
Gebze Belediyespor-Ziraat Bankkart: 1-3
Gaziantep Gençlikspor-On Hotels Alanya Belediye: 3-2

