Efsane forvet eşi benzeri görülmemiş rekora koşuyor: 1 gol atarsa tek futbolcu olacak!

İngiliz futbolunun efsane golcülerinden Jamie Cureton, 50 yaşında yeni takımına imza attı.

1993 yılından itibaren Premier Lig'den başlayarak 9. lige kadar her ligde gol atan Cureton, şimdi de 10. lig ekibi King's Park Rangers'a transfer oldu.

TEK FUTBOLCU OLARAK TARİHE GEÇECEK

Cureton, eğer bu takımın formasıyla da gol atarsa futbol tarihinde en üst ligden, 10. lige kadar her ligde gol atan tek futbolcu olacak.

Kariyeri boyunca 32 transfere imza atan Cureton, İngiliz futbolunun yanı sıra 1 sene Güney Kore'de de oynamıştı. Cureton'ın kariyerinde 1000'in üzerinde maçta 400'e yakın golü bulunuyor.

Efsane forvet, yeni takımında ilk maçına yarın çıkacak.

KİNG'S PARK RANGERS'IN CURETON İÇİN MAÇ DUYURUSU

"50 YAŞINDA OYNAYACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Cureton daha önce BBC'ye verdiği bir röportaj şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sorunların kol gezdiği bir bölgede büyüdüm. Belki de yanlış bir topluluğun içine düşmüştüm. Neyse ki futbol oynuyordum. dışındaki her şey bana biraz yabancı. 50 yaşıma geldiğimde hâlâ oynayacağımı hiç düşünmemiştim. Çok minnettarım. Oynamaya devam etme azmi beni bu noktaya iten şey oldu. Futbol bana iyi davrandı ve umarım 10 veya 15 yıl daha teknik direktör veya koç olarak oyunda kalabilirim ve ardından golf oynayabilir veya balık tutabilirim."

Efsane forvet eşi benzeri görülmemiş rekora koşuyor: 1 gol atarsa tek futbolcu olacak! - 1 Cureton, "Futbol benim bildiğim tek şey." diyor. 

KARİYERİNDE FORMA GİYDİĞİ KULÜPLER

Norwich, Bournemouth (kiralık), Bristol Rovers, Reading, Busan I'Cons (Güney Kore), QPR, Swindon Town, Colchester, Barnsley (kiralık), Shrewsbury (kiralık), Exeter, Leyton Orient, Cheltenham, Dagenham & Redbridge, Farnborough, Eastleigh, St Albans City, Bishop's Stortford, Enfield, Hornchurch, Maldon & Tiptree ve şimdi de ikinci sezonuna başlamak üzere olduğu Cambridge City.

