Efsane forvet eşi benzeri görülmemiş rekora koşuyor: 1 gol atarsa tek futbolcu olacak!
İngiliz efsane forvet Jamie Cureton'ın eşi benzeri görülmemiş rekora imza atması için sadece 1 gole ihtiyacı var.
İngiliz futbolunun efsane golcülerinden Jamie Cureton, 50 yaşında yeni takımına imza attı.
1993 yılından itibaren Premier Lig'den başlayarak 9. lige kadar her ligde gol atan Cureton, şimdi de 10. lig ekibi King's Park Rangers'a transfer oldu.
TEK FUTBOLCU OLARAK TARİHE GEÇECEK
Cureton, eğer bu takımın formasıyla da gol atarsa futbol tarihinde en üst ligden, 10. lige kadar her ligde gol atan tek futbolcu olacak.
Kariyeri boyunca 32 transfere imza atan Cureton, İngiliz futbolunun yanı sıra 1 sene Güney Kore'de de oynamıştı. Cureton'ın kariyerinde 1000'in üzerinde maçta 400'e yakın golü bulunuyor.
Efsane forvet, yeni takımında ilk maçına yarın çıkacak.
KİNG'S PARK RANGERS'IN CURETON İÇİN MAÇ DUYURUSU
The footballing legend @JamieCuro will pull on the Kings jersey for the first time this Saturday!— Kings Park Rangers F(C) (@KingsParkRFC) October 16, 2025
Join us as he looks to make history!
📆 18th October 2025
🕰️15:00 Kick off
🏟️ @CornardUtdFC
📍Black House Lane, Gt Cornard CO10 0NL
🎟️ Adult:£7Concessions:£5Kids:FREE!… pic.twitter.com/2M3tMNDtVR
"50 YAŞINDA OYNAYACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"
Cureton daha önce BBC'ye verdiği bir röportaj şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sorunların kol gezdiği bir bölgede büyüdüm. Belki de yanlış bir topluluğun içine düşmüştüm. Neyse ki futbol oynuyordum. Futbol dışındaki her şey bana biraz yabancı. 50 yaşıma geldiğimde hâlâ oynayacağımı hiç düşünmemiştim. Çok minnettarım. Oynamaya devam etme azmi beni bu noktaya iten şey oldu. Futbol bana iyi davrandı ve umarım 10 veya 15 yıl daha teknik direktör veya koç olarak oyunda kalabilirim ve ardından golf oynayabilir veya balık tutabilirim."
KARİYERİNDE FORMA GİYDİĞİ KULÜPLER
Norwich, Bournemouth (kiralık), Bristol Rovers, Reading, Busan I'Cons (Güney Kore), QPR, Swindon Town, Colchester, Barnsley (kiralık), Shrewsbury (kiralık), Exeter, Leyton Orient, Cheltenham, Dagenham & Redbridge, Farnborough, Eastleigh, St Albans City, Bishop's Stortford, Enfield, Hornchurch, Maldon & Tiptree ve şimdi de ikinci sezonuna başlamak üzere olduğu Cambridge City.
