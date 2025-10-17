Efsane forvet eşi benzeri görülmemiş rekora koşuyor: 1 gol atarsa tek futbolcu olacak!

TEK FUTBOLCU OLARAK TARİHE GEÇECEK Cureton, eğer bu takımın formasıyla da gol atarsa futbol tarihinde en üst ligden, 10. lige kadar her ligde gol atan tek futbolcu olacak. Kariyeri boyunca 32 transfere imza atan Cureton, İngiliz futbolunun yanı sıra 1 sene Güney Kore'de de oynamıştı. Cureton'ın kariyerinde 1000'in üzerinde maçta 400'e yakın golü bulunuyor. Efsane forvet, yeni takımında ilk maçına yarın çıkacak.

"50 YAŞINDA OYNAYACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"



Cureton daha önce BBC'ye verdiği bir röportaj şu ifadeleri kullanmıştı:



"Sorunların kol gezdiği bir bölgede büyüdüm. Belki de yanlış bir topluluğun içine düşmüştüm. Neyse ki futbol oynuyordum. Futbol dışındaki her şey bana biraz yabancı. 50 yaşıma geldiğimde hâlâ oynayacağımı hiç düşünmemiştim. Çok minnettarım. Oynamaya devam etme azmi beni bu noktaya iten şey oldu. Futbol bana iyi davrandı ve umarım 10 veya 15 yıl daha teknik direktör veya koç olarak oyunda kalabilirim ve ardından golf oynayabilir veya balık tutabilirim."