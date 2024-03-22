Efsane futbolcu Robinho tutuklandı

RIZAYA DAYALI OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR



Eski futbolcu, cinsel ilişkinin rızaya dayalı olduğunu iddia ediyor ve suçlamaları reddediyor.



Kariyerine Santos'ta başlayan Robinho, 21 yaşında Real Madrid'e transfer oldu, Avrupa'nın diğer devleri Manchester City ve Milan'da da forma giydi. Brezilyalı futbolcu 2018-2020 yılları arasında Sivasspor ve Medipol Başakşehir'de de oynadı.



Bir başka Brezilyalı Dani Alves de yakın zamanda benzer suçtan yargılandı.



4 yıllık hapis cezasına çarptırılan Alves'in 1 milyon euro kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

Fenerbahçe teknik heyetinden Batuhan Hakcıl Hull City'de Haberi Görüntüle