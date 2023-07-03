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Efsane futbolcu Patrick Vieira'nın yeni takımı belli oldu: Strasbourg'da görev yapacak

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'da teknik direktörlüğe Patrick Vieira getirildi.

Efsane futbolcu Patrick Vieira'nın yeni takımı belli oldu: Strasbourg'da görev yapacak

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ekibi Strasbourg'da Patrick Vieira dönemi başladı. 

Strasbourg Kulübü, Frederic Antonetti'den boşalan teknik direktörlük görevi için Fransız çalıştırıcı Vieira ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

SON OLARAK İNGİLTERE'DE ÇALIŞTI

Futbolculuk döneminde Milan, Arsenal, Juventus, Inter, Manchester City gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynayan 47 yaşındaki Vieira, teknik direktörlük kariyerinde ise New York City, Nice ve son olarak Crystal Palace'ta görev yaptı.

Geçen sezon Ligue 1'de 40 puan toplayan Strasbourg, düşme hattının 5 puan üstünde 15. sırada yer almıştı.

Efsane futbolcu Patrick Vieira'nın yeni takımı belli oldu: Strasbourg'da görev yapacak - 1
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