Efsane isim Osimhen'in yeni adresini "Üst düzey birinden duydum" diyerek açıkladı

Galatasaray'daki performansıyla tüm dünyanın dikkatini çeken ve 75 milyon euro bonservis bedeli ödenen Victor Osimhen'in geleceği de merak ediliyor.



Nijerya futbolunun efsane isimlerinden Sunday Oliseh, golcü futbolcuyu isteyen takımı açıkladı.



"İSPANYOL DEVİ İSTİYOR"



Oliseh, Sunday Oliseh's Global Football Insights adlı YouTube kanalında Real Madrid'in Osimhen'i transfer etmek istediğini söyledi.

Nijeryalı eski futbolcu konuyla ilgili, “Real Madrid artık Vinicius'a 'Git' diyebilme lüksüne sahip, çünkü sen gidersen Mbappe de doğal pozisyonuna geri dönebilir. Ayrıca Osimhen'in adaylar arasında olma ihtimali var. Bu bilgiyi nasıl edindiğimi söylemeyeceğim ama çok fazla konuşma var. Üst düzey bir isimden duydum. Bakalım nasıl sonuçlanacak.” ifadelerini kullandı.

Osimhen, Nijerya'nın 2025 Afrika Uluslar Kupası için açıkladığı kadroda da yer almıştı.