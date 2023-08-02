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Efsane kaleci Buffon'dan futbola veda

Bir efsane daha futbol sahalarına veda etti. İtalyan kaleci Gianluigi Buffon emeklilik kararı aldı.

Efsane kaleci Buffon'dan futbola veda

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Dünya futbol tarihinin en önemli kalecileri arasında yer alan Gianluigi Buffon, 45 yaşında yeşil sahalara veda etti.

İtalyan efsane son olarak futbola altyapısından başladığı Parma'da forma giymişti. Kariyeri boyunca 975 karşılaşmada forma giyen Buffon, bu maçların 425'inde kalesini gole kapamayı başardı.

Deneyimli eldivenin kariyerinde; 1 Dünya Kupası, 10 Ligi şampiyonluğu, 7 İtalya Süper Kupası, 6 İtalya Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 Fransa Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

Efsane kaleci Buffon'dan futbola veda - 1
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