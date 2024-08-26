Efsane teknik direktör Sven-Göran Eriksson hayatını kaybetti

David Beckham, Steven Gerrard ve Frank Lampard gibi isimlere rehberlik eden deneyimli teknik direktör Sven-Göran Eriksson hayata veda etti.

İsveçli çalıştırıcı, "Herkes iyi olmayan bir hastalığım olduğunu anlıyor. Herkes kanser olduğunu tahmin ediyor ve öyle de. Ama elimden geldiğince uzun süre savaşmak zorundayım." açıklamasında bulunmuştu.

ERIKSSON KİMDİR?



Eriksson, 2001'den 2006'ya kadar İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırmış ve 2004 yılında Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselmeyi başarmıştı.



Ayrıca Manchester City, Lazio ve Roma gibi kulüplerde de teknik direktörlük yapan Eriksson, birçok başarıya imza atmıştır.



Eriksson'un kanser teşhisi konmasına rağmen Liverpool'un yardım maçında yer alması futbol dünyasında büyük bir saygı ve takdirle karşılandı.