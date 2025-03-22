Efsanevi boksör George Foreman hayatını kaybetti: Muhammed Ali'nin rakiplerindendi

Ağır siklet efsanesi George Foreman'ın ölüm haberini ailesi sosyal medyadan paylaştı.

O mesajda, "Sevginiz ve dualarınız için minnettarız. Bu olağanüstü adamı onurlandırırken gizlilik rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

1968 yılında olimpiyat madalyası kazanan Foreman, 1973 yılında ilk kez dünya ağır siklet boks şampiyonu olmuştu.

1984 yılında emeklilikten dönen George Foreman, 1994 yılında 45 yaşındayken bir kez daha ağır siklette şampiyonluk kazanmış, bu ünvan onu boks tarihinin en yaşlı ağır siklet şampiyonu yapmıştı.