Egemen Korkmaz'dan Trabzonspor'a veda

Trabzonspor'da yardımcı antrenör Egemen Korkmaz, yeni sezonda teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde olmayacak.



Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak Egemen Korkmaz ile ayrılığı duyurdu.



Kulübün mesajında, "Formayı ruhuyla terletenler daima Fırtına'nın parçası olurlar. Her şey için teşekkürler Egemen Korkmaz." ifadelerine yer verildi.



Formayı ruhuyla terletenler daima Fırtına’nın bir parçası olurlar... Her şey için teşekkürler Egemen Korkmaz. pic.twitter.com/q85gkkjbV7 — Trabzonspor (@Trabzonspor) June 27, 2022