Ekvador, lider Almanya'yı devirdi

Galatasaraylı Leroy Sane gol siftahını Ekvador karşısında yaptı.

E Grubu'nda Almanya, Ekvador'a 2-1'lik skorla boyun eğdi. Bu sonuçla panzerlerin yanı sıra Fildişi Sahilleri ve Ekvador da son 32 turuna yükseldi