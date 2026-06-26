Ekvador, lider Almanya'yı devirdi
26.06.2026 02:18
Galatasaraylı Leroy Sane gol siftahını Ekvador karşısında yaptı.
E Grubu'nda Almanya, Ekvador'a 2-1'lik skorla boyun eğdi. Bu sonuçla panzerlerin yanı sıra Fildişi Sahilleri ve Ekvador da son 32 turuna yükseldi
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador, geriye düştüğü maçta Almanya'yı 2-1 yenerek tur atladı.
New York New Jersey Stadı'nda oynana maçı ABD'li hakemler Mary Victoria Penso, Brooke Ashley Mayo ve Kathryn Nesbitt yönetti.
Almanya karşılaşmaya golle başladı. Sane, 2'nci dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Ekvador'un yanıtı ise gecikmedi. 9'uncu dakikada Angulo skoru 1-1'e taşıdı.
Gruptan çıkmak için galibiyete ihtiyacı olan Ekvador, baskılı oyunuyla tempoyu artırdığı maçta istediğini 77'nci dakikada aldı. Plata'nın golüyle öne geçen Ekvador, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
80 bin kişilik New York New Jersey Stadı'nda tribünlerin büyük bölümünü dolduran Ekvadorlu taraftarlar, maç sonrasında da büyük coşku yaşadı.
Grupta oynanan son maçların ardından 6'şar puanlı takımlardan lider Almanya ve ikinci sırada yer alan Fildişi Sahilleri ile 4 puanla üçüncü durumdaki Ekvador son 32 turuna yükseldi.
ALMANYA REKORA ULAŞAMADI
Gruptan çıkmayı ikinci maçlar sonunda garantileyen Almanya, Ekvador karşısında tüm kulvarlardaki üst üste 12'nci galibiyet fırsatını değerlendiremedi. Almanya, galip gelmesi halinde Mayıs 1979 ile Haziran 1980 arasındaki 12 maçlık, tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu egale edecekti.