El Bilal Toure derbiye yetiştirilmeye çalıştırılacak

Uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen El Bilal Toure'nin sahalara döneceği tarih belli oldu.

Yapılan değerlendirmenin ardından futbolcunun sağlık durumu Mali Milli Takımı yetkililerine aktarılırken oyuncunun tedavisine İstanbul'da başlandı.

El Bilal Toure'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağı da netlik kazandı. Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Malili futbolcu 3 hafta sona sahalara dönebilecek.

El Bilal Toure, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği, Konyaspor ve Kasımpaşa maçlarını kaçıracak. Yıldız ismin 2 Kasım'da oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahala dönmesi bekleniyor.