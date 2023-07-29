El Clasico (Barcelona-Real Madrid maçı) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Şampiyonlar Turu 2023 kapsamında bu akşam Barcelona, Real Madrid ile hazırlık maçına çıkacak. Son olarak turnuvada Manchester United'ı 2-0 yenen Real Madrid, bu akşam Barcelona karşısında da galibiyet arayacak. Peki, Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?



EL CLASİCO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Barcelona-Real Madrid maçı 29 Temmuz Cumartesi gününü 30 Temmuz Pazar gününe bağlayan gece saat 00.00'da oynanacak.



Müsabaka S Sport Plus'tan canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?



ABD'de düzenlenen Şampiyonlar Turu 2023'e katılan Real Madrid'de Arda Güler de kafileye dahil edilmişti ancak 18 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık sebebiyle 2-0 kazanılan Manchester United maçında forma giyememişti.



Real Madrid turnuvadaki ikinci maçında 30 Temmuz Pazar gecesi TSİ 00:00'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Arda Güler'in söz konusu maçta görev alıp alamayacağı henüz netleşmiş değil.



AS'ın haberine göre Arda Güler, Barcelona maçında da formasından uzak kalacak. Sakatlığı sonrası henüz idmana çıkamayan genç yıldızın söz konusu maçta da süre alamayacağı kaydedildi.