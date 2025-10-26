El Clasico bitti, ortalık karıştı! Real Madrid'in yıldızından Lamine Yamal'a: "Lafını böyle yuttururlar!"

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid ile Barcelona, El Clasico'da kozlarını paylaştı.



Santiago Bernabeu'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibine galibiyeti getiren 22. dakikada Kylian Mbappe ve 43. dakikada Jude Bellingham'ın golleri getirdi. Barcelona'nın tek sayısı 38. dakikada Fermin Lopez'den geldi.



Real Madrid'de Kylian Mbappe, 52. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Barcelona'da Pedri, 90+9. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Real Madrid maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı.

MAÇ BİTTİ, ORTALIK KARIŞTI



Karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından iki takım futbolcuları arasında büyük gerginlik yaşandı. "İŞTE BÖYLE YUTTURURLAR"



Marca'nın haberine göre Real Madrid kaptanı Dani Carvajal, müsabakanın ardından Lamine Yamal'a "Çok konuşursan laflarını işte böyle yuttururlar." dedi.

Real Madrid futbolcuları, Barcelona takımıyla büyük gerginlik yaşadı.

"ÇOK KONUŞUYORSUN" Kendisine söylenen sözlere sinirlenen Yamal, takım arkadaşlarının yanına giderek Carvajal'e "İçeri gel" dedi. O esnada Real Madrid'den Vinicius Junior, 18 yaşındaki futbolcunun yolunu kesmeye çalıştı ve "Çok konuşuyorsun, çok konuşuyorsun" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr'ın öfkesi, kameralara böyle yansıdı.

ÖFKEYLE ÜZERİNE KOŞTU Yamal'ın karşılık vermesi sonrası fazlasıyla öfkelenen Vinicius Junior, İspanyol futbolcuya "Gel" diyerek üzerine koştu. Real Madrid teknik heyeti araya girdi ve gerginliğin önüne geçti.

Vinicius Jr'ın Lamine Yamal'a ulaşmak için koştuğu anlar

Haberin devamında Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, tüm futbolcularını soyunma odası koridorundan çıkararak saha ortasına götürdüğü ve El Clasico zaferini kutlattığı belirtildi.



LAMINE YAMAL NE DEMİŞTİ?



Barcelona'nın eski futbolcusu Gerard Pique'nin sahibi olduğu "King League" adlı futbol liginin resmi YouTube kanalına konuşan Lamine Yamal, Real Madrid hakkında şunları söylemişti:



"Evet, hem çalıyorlar (hakem kararlarını referans göstererek) hem de şikayet ediyorlar. Kısacası bir şeyler yapıyorlar..."