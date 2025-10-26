NTV.COM.TR

El Clasico bitti, ortalık karıştı! Real Madrid'in yıldızından Lamine Yamal'a: "Lafını böyle yuttururlar!"

Real Madrid'in Barcelona'yı 2-1 mağlup ettiği El Clasico'nun ardından yaşanan gerginliğin perde arkası ortaya çıktı.

İspanya La Liga'nın 10. haftasında ile , El Clasico'da kozlarını paylaştı.

Santiago Bernabeu'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren 22. dakikada Kylian Mbappe ve 43. dakikada Jude Bellingham'ın golleri getirdi. Barcelona'nın tek sayısı 38. dakikada Fermin Lopez'den geldi.

Real Madrid'de Kylian Mbappe, 52. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Barcelona'da Pedri, 90+9. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

MAÇ BİTTİ, ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından iki takım futbolcuları arasında büyük gerginlik yaşandı.

"İŞTE BÖYLE YUTTURURLAR"

Marca'nın haberine göre kaptanı Dani Carvajal, müsabakanın ardından Lamine Yamal'a "Çok konuşursan laflarını işte böyle yuttururlar." dedi.

"ÇOK KONUŞUYORSUN"

Kendisine söylenen sözlere sinirlenen Yamal, takım arkadaşlarının yanına giderek Carvajal'e "İçeri gel" dedi. O esnada 'den Vinicius Junior, 18 yaşındaki futbolcunun yolunu kesmeye çalıştı ve "Çok konuşuyorsun, çok konuşuyorsun" ifadelerini kullandı.

ÖFKEYLE ÜZERİNE KOŞTU

Yamal'ın karşılık vermesi sonrası fazlasıyla öfkelenen Vinicius Junior, İspanyol futbolcuya "Gel" diyerek üzerine koştu. teknik heyeti araya girdi ve gerginliğin önüne geçti.

Haberin devamında Teknik Direktörü Xabi Alonso, tüm futbolcularını soyunma odası koridorundan çıkararak saha ortasına götürdüğü ve El Clasico zaferini kutlattığı belirtildi.

LAMINE YAMAL NE DEMİŞTİ?

'nın eski futbolcusu Gerard Pique'nin sahibi olduğu "King League" adlı futbol liginin resmi YouTube kanalına konuşan Lamine Yamal, Real Madrid hakkında şunları söylemişti:

"Evet, hem çalıyorlar (hakem kararlarını referans göstererek) hem de şikayet ediyorlar. Kısacası bir şeyler yapıyorlar..."

