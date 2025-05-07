El Clasico ne demek? Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'da rekabetin dozu artıyor. Barcelona, İspanyol ekim Real Madrid'i konuk ediyor. Barcelona, 79 puanla puan tablosunda liderli koltuğunda otururken, Real Madrid ise 75 puanla rakibini takip ediyor. Liderlik yarışı henüz bitmiş değil. İşte, el clasico tarihi...



EL CLASİCO NE ZAMAN? (BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI)



İspanya'nın iki başarılı takımı Barcelona ve Real Madrid, 11 Mayıs Pazar günü karşı karşıya geliyor. Mücadele Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda olacak.



Maç S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayımlanacak.



2024 yılındaki ilk El Clasico'da kazanan 3-2 ile Real Madrid olurken ikinci karşılaşmayı da 4-0 ile Barcelona almıştı.



EL CLASİCO NEDİR, NE DEMEK?



El Clasico, Katalan takımı Barcelona ile İspanyol takımı Real Madrid'in karşılaştığı futbol maçlarına denir. Bu iki takım İspanya'nın iki büyük şehrinden çıkan en etkili ve başarılı takımlardır.