El Clasico ne zaman? İşte Barcelona-Real Madrid maçı tarihi

İspanya La Liga'da 2023/24 sezonunun fikstürü belli olmuştu. La Liga'dan yapılan açıklamaya göre sezonda ilk El Clasico ligin 11. haftasında oynanacak. Milli yıldız Arda Güler'in de bu dev maçta Real Madrid adına forma giyinme ihtimali bulunuyor. İşte, Barcelona-Real Madrid maçı tarihi...



EL CLASİCO MAÇI NE ZAMAN?



Barcelona-Real Madrid maçı ligin 11. haftasında yapılacak.



28 Ekim 2023 Cumartesi günü yapılacak müsabakanın TSİ 17:15'de başlaması bekleniyor.



YILDIZ İSİM SAHADA OLMAYABİLİR



Ayak bileğinden sakatlandığı ve bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Robert Lewandowski, Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico'yu kaçırabilir.



Barcelona, Robert Lewandowski'nin ayak bileğinden sakatlandığını ve bir süre forma giyemeyeceğini açıkladı.



Lewandowski, Barcelona'nın LaLiga'da Granada ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.



Yıldız golcü 28 Ekim'deki El Clasico'da da forma giyememe ihtimali bulunuyor.







