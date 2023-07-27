El Clasico ne zaman? Real Madrid-Barcelona hazırlık maçı tarihi belli oldu

La Liga'da 2022/23 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Barcelona, sezonu Getafe deplasmanında açarken Real Madrid, Athletic Bilbao'ya konuk olacak. İki ekip yeni sezon öncesi hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. İşte, El Clasico maçı tarihi...



YENİ SEZONUN İLK EL CLASİCO MAÇI NE ZAMAN?



Real Madrid, yeni sezon öncesinde oynayacağı hazırlık maçlarının programını duyurdu.



Açıklanan programa göre Barcelona ile 29 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nde karşılaşılacağı belirtildi.



ARDA GÜLER, MANCHESTER UNITED MAÇINDA YOKTU



Real Madrid turnuvadaki ikinci maçında 27 Temmuz Perşembe gecesi TSİ 03:30'da Manchester United ile karşı karşıya geldi.



Arda Güler, Manchester United maçında da formasından uzak kaldı. Sakatlığı sonrası henüz idmana çıkamayan genç yıldızın söz konusu maçta da süre almadı.

