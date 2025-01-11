El Clasico zamanı: Real Madrid ve Barcelona finalde karşı karşıya geliyor

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona yarın Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek.



Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda "El Clasico"nun sahne alacağı final mücadelesi, TSİ 22.00'de Tivibu Spor 1 kanalından yayımlanacak.



Organizasyonun yarı finalinde Athletic Bilbao'yu eleyen Barcelona ile Mallorca'ya üstünlük sağlayan Real Madrid, finalde kupayı müzesine götürebilmek için mücadele edecek.

