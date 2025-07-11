El Clasico'da Türk derbisi: Kenan dördüncü isim olacak

Osimhen kısa süre önce bir görüntülü görüşme ile sürece dahil oldu, Galatasaray’ı tercih ettiğini yineledi. (Alfredo Pedulla)

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Bologna'nın 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek için yaptığı 9 milyon euroluk resmi teklifi geri çevirdi. (Sabah)

Arsenal, Fenerbahçe ile prensipte anlaşan Leandro Trossard için 20 milyon sterlin istiyor. (Times)



Marco Asensio, İspanya Milli Takımı formasını yeniden giyebilmesi açısından kendisi için en iyi seçeneği Fenerbahçe olarak görüyor. Görüşmeler devam ediyor. (The Athletic)