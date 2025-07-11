El Clasico'da Türk derbisi: Kenan dördüncü isim olacak
Kenan Yıldız, Barcelona'ya imza atarsa Arda Güler'le birlikte El Clasico'da Türk derbisi oynayacak. İşte günün öne çıkan transfer gelişmeleri...
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Barcelona, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgileniyor.
Bu transferin gerçekleşmesi halinde Yıldız'lı Barça ile Arda Güler'li Real Madrid arasında El Clasico oynanacak.
Ayrıca Yıldız; Rüştü Reçber, Seyit Cem Ünsal ve Arda Turan'dan sonra Barcelona'da forma giyen dördüncü Türk futbolcu olacak.
FENERBAHÇE'DE GÜNDEM SOL BEK
Fenerbahçe, Gent'in sol beki Archie Brown transferini tamamlayabilir. Kulüpler arasında anlaşma sağlandı. (Di Marzio)
Al Hilal'in astronomik tekliflerini reddeden Victor Osimhen'in gönlü sadece Galatasaray'da. (Corriere dello Sport)
Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Bologna'nın 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek için yaptığı 9 milyon euroluk resmi teklifi geri çevirdi. (Sabah)
Osimhen kısa süre önce bir görüntülü görüşme ile sürece dahil oldu, Galatasaray’ı tercih ettiğini yineledi. (Alfredo Pedulla)
Arsenal, Fenerbahçe ile prensipte anlaşan Leandro Trossard için 20 milyon sterlin istiyor. (Times)
Marco Asensio, İspanya Milli Takımı formasını yeniden giyebilmesi açısından kendisi için en iyi seçeneği Fenerbahçe olarak görüyor. Görüşmeler devam ediyor. (The Athletic)
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