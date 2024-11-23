El Clasico'daki ırkçı hakarete 3 gözaltı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 26 Ekim'de oynanan ve El Clasico olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona maçında, Santiago Bernabeu tribünlerinden Barcelonalı futbolcular Lamine Yamal ve Raphinha'ya yönelik ırkçı hakaretten 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.



İspanya Ulusal Polisinden yapılan yazılı açıklamada, El Clasico'da Yamal ve Raphinha'ya karşı ırkçı hakaretlerde bulunarak ahlaki bütünlüğe karşı suç işlediği belirtilen 3 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.



Söz konusu olayın ulusal ve uluslararası medya ile sosyal paylaşım platformlarında geniş yer bulduğu ve kamu hassasiyetinin artığı vurgulanan açıklamada Real Madrid, Barcelona kulüpleri ile LaLiga kurumunun yaptıkları suç duyurusundan sonra görüntülerin incelerek kimlik tespiti için kapsamlı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ırkçı hakarette bulunan ve biri reşit olmayan 3 kişinin özel izleme cihazıyla takip edildiği ve gözaltına alındıktan sonra mahkemeye gönderildikleri belirtildi.



Yabancı düşmanlığı ile futbolcuların onuruna ve ahlaki bütünlüğüne karşı suç işlemekten suçlanan 3 kişinin çıkarılacakları mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere şartlı serbest bırakılmaları öngörülüyor.

NE OLMUŞTU?



Barcelona'nın 4-0 kazandığı El Clasico'da, Faslı bir baba ile Ekvator Ginesi bir annenin çocuğu, 17 yaşındaki İspanyol futbolcu Lamine Yamal, takımının 3. golünü attıktan sonraki kutlaması ve korner atışlarında stadyumdaki bir grup tarafından ırkçı hakaretlere maruz kalırken Raphinha da ırkçı söylemlerin hedefi oldu.