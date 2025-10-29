El Clasico'ya damga vurmuştu: Xabi Alonso, dünyaca ünlü yıldızı tehdit etti

"BIKTIM, GİDİYORUM" - "GİT O ZAMAN" Mundo Deportivo'nun haberine göre başarılı futbolcu, "Bıktım, bu takımdan gidiyorum!" ifadelerini kullandı. Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso ise "Tamam, git o zaman Vini!" şeklinde yanıt verdi.

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid ile Barcelona, El Clasico'da karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Real Madrid'de karşılaşmanın 72. dakikasında oyundan alınan Vinicius Junior, bu karara tepki göstermişti. Sinirlerine yenik düştüğü gözlemlenen Brezilyalı yıldız, direkt olarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Ayrıca Footmercato'nun haberinde ise Real Madrid soyunma odasındaki gerginlik artarak devam etti. Haberin devamında İspanyol çalıştırıcının Vinicius Junior'u açıkça tehdit ettiği ve oyuncuyu takım disiplinini bozmakla suçlayıp kadro dışı bırakabileceğini söylediği aktarıldı.

Real Madrid Yönetimi'nin yaşanan olayı her takımda olabilecek kısa süreli bir gerginlik olarak değerlendirdiği ve aynı zamanda da Xabi Alonso'nun alacağı her kararda arkasında olduğu belirtildi.

VINICIUS JUNIOR ÖZÜR DİLEDİ

Vinicius Junior, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla El Clasico'daki tepkisi nedeniyle özür diledi.

Yıldız futbolcunun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Oyundan çıkarken verdiğim tepki için tüm Madridistalardan özür dilerim. Takımıma yardım etme isteğimle tutkuma yenik düşüyorum. Rekabetçi karakterim, bu kulübe duyduğum sevgiden geliyor."



Bu sezon Real Madrid formasıyla FIFA Dünya Kulüpler Kupası da dahil olmak üzere 19 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.