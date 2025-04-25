El Classico için geri sayım

İspanya Kral Kupası finalinde Real Madrid ile Barcelona arasında 26 Nisan'da oynanacak.



Final karşılaşması, Sevilla'da oynanacak. Kupayı bugüne kadar 31 kez kazanan Barcelona ile 20 kez müzesine götüren Real Madrid, İspanya Kral Kupası şampiyonu olmak için mücadele edecek.



Son lig maçında milli futbolcu Arda Güler'in de ilk 11'de yer aldığı Real Madrid ile formda bir dönem geçiren Barcelona'nın karşılaşması, 26 Nisan Cumartesi saat 23.00'te Tivibu Spor 1'den naklen izlenebilecek.