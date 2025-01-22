El Hadji Malick Diouf kimdir? Fenerbahçe transfer gündemindeki El Hadji Malick Diouf kaç yaşında, nereli?

El Hadji Malick Diouf, 28 Aralık 2004 yılında Senegal'de dünyaya geldi. Slavia Prag ve Senegal milli takımında defans pozisyonunda görev yapan profesyonel futbolcudur.



Diouf kariyerine Senegal'deki Academie Mawade Wade akademisinde başladı. Diouf, başarılı bir deneme sürecinin ardından 21 Şubat 2023'te Norveç ekibi Tromsö ile sözleşme imzaladı. Sezona yavaş bir başlangıç yapan ve az süre alan Diouf, sezonun ikinci yarısında düzenli olarak forma şansı buldu ve sezonu yirmi bir maç ve üç golle tamamladı.



Diouf, Ocak 2024'te Çekya'nın üst düzey kulübü Slavia Prag ile dört buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpteki ilk golünü ilk maçında Karviná'ya karşı attı.



Diouf, Senegal milli takımı için ilk maçına 9 Eylül 2024'te Malavi'deki Bingu Ulusal Stadyumu'nda Burundi'ye karşı oynanan Afrika Uluslar Kupası elemelerinde çıktı.