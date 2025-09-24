Elazığspor maçında Batman Petrolspor'a seyirci yasağı

Elazığ İl Spor Güvenlik Kurulu, pazar günü oynanacak olan Elazığspor-Batman Petrolspor maçı için konuk takım taraftarlarına seyirci yasağı getirdi.



Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 6. haftasında Elazığspor, pazar günü Batman Petrolspor’u evinde konuk edecek. Elazığspor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçta Batman Petrolspor taraftarları da Elazığ İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararla tribüne alınmayacak.



Müsabaka 28 Eylül Pazar günü Elazığ Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.