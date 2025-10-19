Elazığspor ve Şanlıurfaspor’dan kardeş paylaşımlar

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 9. Haftası’nda Seza Çimento Elazığspor ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor kozlarını bugün Şanlıurfa 11 Nisan Stadı’nda paylaşacak.

Türk futbolunun iki köklü çınarını karşı karşıya getirecek olan maç öncesi iki takım örnek teşkil edecek paylaşımlar yaptı. Yapay zekayla birbirlerine sarılmış formalı iki çocuğu tasarlayan Şanlıurfaspor ile Elazığspor, resmi sayfaları üzerinden maç günü paylaşımlarını "Sahada mücadele, kalpte dostluk" sözleriyle ortaklaşa paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük beğeni aldı.