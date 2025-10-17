Elazığspor’a para cezası

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. haftasında oynanan Elazığspor-Karaman FK maçında yaşanan saha olayları nedeniyle ev sahibi ekibe 55 bin TL para cezası verildi.



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 16.10.2025 tarih ve 18 sayılı toplantısında aldığı kararda, "Seza Çimento Elazığspor Kulübünün, 12.10.2025 tarihinde oynanan Seza Çimento Elazığspor-Karaman Futbol Kulübü Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 55 Bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

