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Elazığspor'dan da ligden çekilme kararı: Takım sayısı 11'e çıkıyor

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından Elazığspor'dan da ligden çekilme kararı aldı. Böylece sezona devam etmeyecek takım sayısı 11'e çıkacak.

Elazığspor'dan da ligden çekilme kararı: Takım sayısı 11'e çıkıyor

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Yaşanan depremler sonrası 3. Lig 1. Grup ekibi Elazığspor ligden çekilmeye hazırlanıyor.

Elazığspor yetkilileri resmi başvurusunu TFF'ye iletti. Elazığsporlu yetkililer; depremden etkilenen ve OHAL kapsamındaki iller arasına eklenen Elazığ şehrinin olumsuz etkilendiğini belirterek başvuru yaptı.

3. Lig 1. Grup'ta yer alan Elazığspor; 21 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlik ile 9 mağlubiyet elde etti ve 24 puanla 11. sırada yer alıyordu.

DAHA ÖNCE ÇEKİLEN TAKIMLAR 

Yaşanan felaketinin ardından Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’den toplam 10 takım ligden çekildi.

Süper Lig’den Hatayspor, Gaziantep FK, Spor Toto 2. Lig’den Adanaspor, Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig’den Adıyamanspor, Diyarbekirspor, TFF 3. Lig’den ise Malatya Arguvanspor, Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor ve 23 Elazığ FK sezonun kalan kısmında mücadeleye çıkmayacak.

TFF, bu takımların gelecek sezon aynı ligden devamına karar verirken bu sezon kalan maçlarında 3-0 hükmen yenik sayılmalarına karar verdi.

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