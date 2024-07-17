Elazığspor’dan dış transferde ilk imza

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Elazığspor, dış transferde ilk imzasını attırdı.



Bordo-beyazlı ekip son olarak İskenderunspor forması giyen stoper Ali Keten’le sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, son olarak İskenderunspor forması giyen 1996 doğumlu stoper Ali Keten ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamız altında başarılar dileriz” denildi.