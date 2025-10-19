Elche - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya LaLiga)

Elche - Athletic Bilbao maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Athletic Bilbao yıldız isimleriyle zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



ELCHE - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN?



LaLiga’da Elche - Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. Elche'da, Estadio Manuel Martínez Valero Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 15.00’da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

