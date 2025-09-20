Elche - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( İspanya LaLiga)

Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen LaLiga’da sonucu merakla beklenen maçta Elche ve Real Oviedo kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Real Oviedo zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Elche - Real Oviedo mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



ELCHE - REAL OVİEDO MAÇI NE ZAMAN?



İspanya’da haftanın kritik mücadelesinde Elche - Real Oviedo karşı karşıya geliyor. Estadio Manuel Martínez Valero Stadyumu'nda oynanacak maç 21 Eylül saat 19.30’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

