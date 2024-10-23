Elfsborg hangi ülkenin takımı? Galatasaray’ın rakibi Elfsborg hakkında bilinenler

IF Elfsborg İsveç'in Borås kentinde kurulan futbol kulübü. 26 Temmuz 1904'te Borås Fotbollslag adıyla kurulmuştur. 5 defa lig şampiyonu, 2 defa da İsveç kupasını kazanmıştır. Şu anda İsveç futbolunun en üst ligi olan Allsvenskan liginde oynamaktadır. Ligdeki rakipleri ise IFK Göteborg ve Norrby IF'dir.



ELFSBORG LİGİNDE ZİRVEDEN UZAKTA



Elfsborg, 27. haftası geride kalan İsveç 1. Futbol Ligi'nde zirvenin uzağında kaldı.



Geçen sezon İsveç Ligi'ni şampiyon Malmö'nün ardından averajla ikinci sırada bitiren Elfsborg, bu sezon istediği performansı sergileyemiyor.



Bu sezon 27. haftası geride kalan ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan sarı-siyahlı takım, liderin 17 puan gerisine 7. sırada bulunuyor.