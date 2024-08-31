Elfsborg nerenin, hangi ülkenin takımı? Galatasaray'ın rakibi Elfsborg hakkında bilgiler

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Elfsborg hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Elfsborg nerenin, hangi ülkenin takımı? İşte Galatasaray'ın rakibi Elfsborg hakkında bilgiler.



ELFSBORG NERENİN TAKIMI?



IF Elfsborg İsveç'in Borås kentinde kurulan futbol kulübüdür. 26 Temmuz 1904'te Borås Fotbollslag adıyla kurulmuştur.



5 defa lig şampiyonu, 2 defa da İsveç kupasını kazanmıştır. Şu anda İsveç futbolunun en üst ligi olan Allsvenskan liginde oynamaktadır.

Ligdeki rakipleri ise IFK Göteborg ve Norrby IF'dir.