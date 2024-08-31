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Elfsborg nerenin, hangi ülkenin takımı? Galatasaray'ın rakibi Elfsborg hakkında bilgiler

Elfsborg Futbol Kulübü, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrasında Galatasaraylı futbolseverlerin merak edip araştırdığı takımlar arasında yer almaya başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda yer alan Elfborg'un hangi ülke takımı olduğu, deplasman maçlarına gidecek olan Galatasaraylıların gündeminde yer alıyor. Peki, Elfsborg nerenin, hangi ülkenin takımı?

Elfsborg nerenin, hangi ülkenin takımı? Galatasaray'ın rakibi Elfsborg hakkında bilgiler

'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Elfsborg hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Elfsborg nerenin, hangi ülkenin takımı? İşte Galatasaray'ın rakibi Elfsborg hakkında bilgiler.

ELFSBORG NERENİN TAKIMI?

IF Elfsborg 'in Borås kentinde kurulan futbol kulübüdür. 26 Temmuz 1904'te Borås Fotbollslag adıyla kurulmuştur.

5 defa lig şampiyonu, 2 defa da İsveç kupasını kazanmıştır. Şu anda İsveç futbolunun en üst ligi olan Allsvenskan liginde oynamaktadır.
Ligdeki rakipleri ise IFK Göteborg ve Norrby IF'dir.

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